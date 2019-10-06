İznik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

06.10.2019 09:42

Bursa'nın İznik ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İznik-Orhangazi yolunda bir araçtan şüphelenen polis ekipleri otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta ve sürücü N.T'nin (40) üzerinde yaptıkları aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silah, 20 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen N.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA