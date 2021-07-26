İznik'te uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İznik'te uyuşturucu operasyonu

İznik'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarıyla ilgili olarak S.A. ve V.Ö. isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında, 18.7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 10 katlı düğün pastasını çaldılar
Bursa'da 10 katlı düğün pastasını çaldılar
Gaz pedalı takılan tırdan düşen 3 tonluk çelik makara bir gencin ölümüne neden oldu
Gaz pedalı takılan tırdan düşen 3 tonluk çelik makara bir gencin ölümüne neden oldu
Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Bakan Fatma Girik Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İznik'te uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:10:53. #1.15#

title