İznik'te ultra maraton heyecanı

08 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİİznik'te ultra maraton heyecanıBURSA - Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan 150 kilometrelik İznik Ultra Maratonu, farklı ülke ve şehirlerden 950 yarışmacıyı iki gün boyunca İznik'in 2 bin 500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası ile buluşturdu.

08 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

İznik'te ultra maraton heyecanı

BURSA - Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan 150 kilometrelik İznik Ultra Maratonu, farklı ülke ve şehirlerden 950 yarışmacıyı iki gün boyunca İznik'in 2 bin 500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası ile buluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği'nin desteğiyle tam bir koşu festivali olan İznik Ultra Maratonu, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı "İznik Ultra Maratonu 150 kilometrelik parkuru ile start aldı. Yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca İznik Gölü'nün etrafında tur attı. 9. kez düzenlenen yarışlara ulusal ve uluslararası düzeyde 950'den fazla sporcu katıldı. Covid-19 tedbirleriyle gerçekleşen maratonda parkurlar ormanlara giriş yasağı sebebiyle güncellendi. Yeni parkurlarda sporcular, 150, 70, 48, 32, 25 ve 14 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşadı. Etkinlik 5 kilometrelik Unesco Koşusu ve çocuk koşusu ile sona erdi. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra Maratonu, bugün katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor.

Birinciye ağırlığınca zeytin

İznik Ultra parkurları yüzde 85 toprak yollarda koşuluyor. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7'den 70'e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşattı. İznik zeytin bahçeleri arasında koşan 150 kilometre yarışmacıları bu yıl ödülde de zeytin için koştu. İznik Ultra 150 kilometre parkuru birincisine tüm ödüllerin yanı sıra ağırlığınca İznik Zeytini de hediye edildi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta start alanında yaptığı konuşmada "İlçemize gelen tüm yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Tüm yarışmacılarımızı her yıl İznik Ultra Maratonu'na katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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Kaynak: Habermetre