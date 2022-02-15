İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'nın İznik ilçesinde, traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Ali Çelik (59) yönetimindeki 41 AAZ 235 plakalı traktör ile Ahmet Taşkoparan (62) yönetimindeki 16 US 178 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki sürücünün de yaralandığı kazada Taşkoparan, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Taşkoparan araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Traktör, İznik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title