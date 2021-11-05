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İznik'te trafik kazası: 3 yaralı

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
İznik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İznik'in Çampınar Mahallesinde sürücülüğünü Mükerrem Ş.'nin yaptığı 81 BT 033 plakalı otomobil ile Mehmet Can S'nin kontrolündeki 13 AP 665 plakalı hafriyat kamyonu kafaya kafaya çarpıştı

Kazada otomobil şöförü Mükerrem Ş. ile yanında yolculuk yapan Safiye S. ve Emine Ç. otomobilde sıkışarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 ekipleri yönlendirildi.

İtfaye ekiplerinin yarım saatlik bir çalışmasının ardından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı

İznik'te trafik kazası: 3 yaralı

İznik'te trafik kazası: 3 yaralı

İznik'te trafik kazası: 3 yaralı

İznik'te trafik kazası: 3 yaralı

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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