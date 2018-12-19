İznik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Bursa

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, buğday yüklediği 16 FBS 88 plakalı motosikletiyle İznik-Yenişehir yolunda seyreden Mustafa Göre (73), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosikletten düşen ve başını kaldırıma çarpan Göre ağır yaralandı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göre, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA