İznik'te taşınabilir şarj cihazına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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İznik'te taşınabilir şarj cihazına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İznik'te taşınabilir şarj cihazına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.G'nin (27) yanında bulunan taşınabilir şarj cihazının içine gizlenmiş yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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