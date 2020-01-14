İznik'te tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde traktörle tarlasına giden Salih Güney (55), hava kararmasına rağmen dönmeyince yakınları tarafından aranmaya başlandı.
Yakınları, Ambalar mevkisindeki tarlada Güney'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Kalp krizi geçirip öldüğü anlaşılan Güney'in cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.