İznik'te tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi öldü
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İznik'te tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.

14.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:22
İznik'te tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi öldü

Bursa'nın ilçesinde tarlada çalışırken geçiren çiftçi hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde traktörle tarlasına giden Salih Güney (55), hava kararmasına rağmen dönmeyince yakınları tarafından aranmaya başlandı.

Yakınları, Ambalar mevkisindeki tarlada Güney'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Kalp krizi geçirip öldüğü anlaşılan Güney'in cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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