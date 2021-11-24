İznik'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İznik'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
İznik'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 26 gram metamfetamin, 17 gram kokain ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen F.K. (38) ve Y.Y. (25) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KYK yurdunda yemeklerden şikayetçi olan öğrenciler eylem yaptı

KYK yurdunda yemeklerden şikayetçi olan öğrenciler eylem yaptı

 2022 bütçe görüşmeleri

2022 bütçe görüşmeleri

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title