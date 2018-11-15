İznik'te Silahlı Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde havaya ateş açan ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Göl Sahili Caddesi'nde Metin B'nin (54) silahla havaya ateş açtığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Metin B'ye "dur" ihtarında bulunarak silahını yere bırakmasını istedi.

Gözaltına alınan bu kişinin alkollü olduğu, elindeki silahın ise kurusıkı olduğu öğrenildi.