İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında

İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana şiddetli yağan yağmur sebebiyle binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

02.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:28

İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana şiddetli yağan yağmur sebebiyle binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

Haziran ayı olmasına rağmen Bursa'da son bir haftadır devam eden sağanak yağmurlar İznik ilçesini vurdu. İlçede dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmur sebebiyle ekili alanlar sular altında kaldı.

Yağış sonrası tarlalarına giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Tarlaların büyük bir kısmını sel basarken ekili ürünlerin tamamına yakını da zarar gördü.

Büyük bir çoğunluğu tarlalarında kabak, domates, şeftali ve zeytin yetiştiren çiftçiler mağdur olduklarını dile getirdi.

Mustafa Derebaş isimli çiftçi, "Tam bir haftamız vardı. Kabakları toplayacaktık. Sabah tarlaya gittim. Her yeri su basmış. Zararımız çok büyük ama yapacak bir şey yok. Her şey Allah'tan. Biz elimizden geleni yapıp tüm uğraşı vereceğiz. Ama çok ta umutlu değilim açıkçası. Çünkü geride kalan tüm köklerde çürüyecek" diye konuştu.

İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Haber
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Haber
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Haber
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Birce Akalay Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 17:29:03. #1.15#
title