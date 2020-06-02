İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında
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İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında

İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana şiddetli yağan yağmur sebebiyle binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

02.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:03

İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana şiddetli yağan yağmur sebebiyle binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

Haziran ayı olmasına rağmen Bursa'da son bir haftadır devam eden sağanak yağmurlar İznik ilçesini vurdu. İlçede dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmur sebebiyle ekili alanlar sular altında kaldı.

Yağış sonrası tarlalarına giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Tarlaların büyük bir kısmını sel basarken ekili ürünlerin tamamına yakını da zarar gördü.

Büyük bir çoğunluğu tarlalarında kabak, domates, şeftali ve zeytin yetiştiren çiftçiler mağdur olduklarını dile getirdi.

Mustafa Derebaş isimli çiftçi, "Tam bir haftamız vardı. Kabakları toplayacaktık. Sabah tarlaya gittim. Her yeri su basmış. Zararımız çok büyük ama yapacak bir şey yok. Her şey Allah'tan. Biz elimizden geleni yapıp tüm uğraşı vereceğiz. Ama çok ta umutlu değilim açıkçası. Çünkü geride kalan tüm köklerde çürüyecek" diye konuştu.

İznik'te şiddetli sağanak sonrası binlerce dönüm ekili tarla sular altında

Kaynak: İHA

Manşet

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