İznik'te sazlık alanda yangın (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'ndeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
24.07.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:10
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'ndeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönümlük arazideki sazlıklar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA