İznik'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm sazlık alan zarar gördü.
24.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:24
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm sazlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle sazlık alana sıçrayan alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.
Sazlık yangını, bölgedeki meyve bahçeleri ve arı kovanlarına ulaşmadan söndürüldü.
Yangında yaklaşık 60 dönüm sazlık alanda zarar meydana geldi.
Kaynak: AA