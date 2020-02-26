İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

26.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:10
İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

'nın ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Dereağzı mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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