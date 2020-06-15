İznik'te sağanak, su baskınlarına yol açtı
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İznik'te sağanak, su baskınlarına yol açtı

BURSA'nın İznik ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev iş yerlerini su bastı.

İznik'te sağanak, su baskınlarına yol açtı
15.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:52

BURSA'nın İznik ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev iş yerlerini su bastı.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak etkili oldu. İznik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sanayi Sitesi, Yeşil Cami ve ilçe merkezindeki birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri, İznik ilçesine gelerek, suyun tahliyesine başladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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