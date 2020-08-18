İznik'te otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
18.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:16
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde, Tayfun Yavuz'un (23) kullandığı 11 AC 105 plakalı otomobil ile Halil Er (65) idaresindeki bisiklet çarpıştı.
Hafif yaralanan bisiklet sürücüsü Halil Er, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA