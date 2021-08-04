İznik'te otomobil alev alev yandı
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İznik'te otomobil alev alev yandı

İznik'te otomobil alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Yenişehir yolu mevkiinde saat 00.10 sıralarında meydana geldi.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Yenişehir yolu mevkiinde saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevredekilerin iddiasına göre seyir halindeyken otomobil bir anda bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil sahibini olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekipleri otomobili söndürme çalışmaları yaptığı esnada bir anda patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada itfaiye ekiplerinden yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı
İznik'te otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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