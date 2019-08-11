İznik'te orman yangını

İznik'te orman yangını

İznik'te orman yangını İznik'te makilik alanda başlayan yangın ormana sıçramadan söndürülmeye çalışılıyor BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alandan alevler yükselmeye başladı.

11.08.2019 18:54
İznik'te orman yangını

İznik'te orman yangını
İznik'te makilik alanda başlayan yangın ormana sıçramadan söndürülmeye çalışılıyor BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alandan alevler yükselmeye başladı. Bölgeye sevkedilen orman ve itfaiye ekipleri alevleri ormana sıçramadan kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın, Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı makilik alandan alevler yükselmeye başladı. İhbarın gelmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kaynak: İHA
İznik'te orman yangını
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