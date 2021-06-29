İznik'te nektarin hasadı şenlik ile başladı
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İznik'te nektarin hasadı şenlik ile başladı

İznik'te nektarin hasadı şenlik ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı şenlik ile başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı şenlik ile başladı.

İznik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tertip edilen nektarin şenliğine Kaymakam Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, protokol mensupları ve STK temsilcileri katıldı. Tarla sahibi Orhaniye Muhtarı Suat Ateş, "Sizlerin de bildiği gibi nektarin artık ilçemizin en güzel gelir kaynaklarından biri. Bu nektarin çeşidini şu anda Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere İznik'ten ihraç ediyoruz.Böyle güzel bahçeler yetiştiren çiftçilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de konuşmasında, "İznik'te yaklaşık 220 bin dekar alanda tarımsal üretim gerçekleşiyor.Bunun yine yaklaşık yüzde 61'lik kısmını meyvecilik oluşturmaktadır.Bu alan içerisinde nektarin bahçelerinin payı ise yüzde 10'dur.Bu da oldukça önemli bir değer.Bu nektarinler İznik'ten direk yurtdışına ihraç edilmektedir.Geçtiğimiz yıl nektarin ihracatından yaklaşık olarak 100 Milyon TL ilçemize girdi sağlanmıştır.Bu yıl bu rakamın 125 milyon TL'yi bulması bekleniyor. Nektarin hasadı ilçemizde haziran ayında başlayıp eylüle kadar devam ediyor. İznik zirai faaliyetleri bakımından önemli bir ilçemiz" dedi.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, "İznik bölgesi ürün kalitesi, lezzeti ve farkıyla bugün önemli ihracatlar gerçekleştiriyor. İznik çiftçisi şuurlu ve eğitimli.Yetiştirilen bağların ve bahçelerin kalitesi ortada.İnşallah çiftçimiz gayretlerinin semeresini alır. Rabbim çiftçilerimizi afetlerden korusun. Ben bu vesile ile hasat sezonunun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İznik Kaymakamı Recai Karal ise konuşmasında,"İznikli çiftçimiz bilinçli bir şekilde tarım yapmakta. Bizler bunu daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Burada inovasyon devreye giriyor. bol ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - BURSA

İznik'te nektarin hasadı şenlik ile başladı
İznik'te nektarin hasadı şenlik ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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