İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı
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İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı

İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki genç kızdan biri ağır yaralanırken, diğeri hafif yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki genç kızdan biri ağır yaralanırken, diğeri hafif yaralandı.

Kaza, saat 17: 30 sıralarında İznik-Bursa yolu eski hastane önünde yaşandı. Bir anda ana yola fırlayan ve üzerinde iki kişi olan plakasız motosiklet İznik yönünden Bursa istikametine giden 16 R 0560 otomobile sert bir şekilde çarptı. Çarpışma sonrası 16 RT 207 plakalı sürücü yerde duran motosiklete çarpmamak için 16 R 0560 plakalı otomobile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde motosiklet sürücüsü Süheyla Y. (21) ağır yaralanırken, arkadaşı Büşra M. (21) hafif yaralandı. Diğer sürücüler ise hafif yaralanarak ayakta tedavi edildi. Yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - BURSA

İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı
İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı
İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı
İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İznik'te motosiklet arabaya çarptı: 2 yaralı - Haberler
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