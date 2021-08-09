İznik'te mezarlıklar yenileniyor
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İznik'te mezarlıklar yenileniyor

İznik'te mezarlıklar yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, İznik ilçesindeki Yeşilcami Mahallesi Merkez Mezarlığı'nın duvar ve tel çit yenileme çalışmalarını da hızlandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, İznik ilçesindeki Yeşilcami Mahallesi Merkez Mezarlığı'nın duvar ve tel çit yenileme çalışmalarını da hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, 17 ilçedeki 1058 mahalle mezarlığında temizlik, onarım ve bakım çalışmalarını düzenli olarak yürütürken, yürüyüş alanlarını kaplayan otlar sık sık temizliyor. Bu çalışmalar kapsamında İznik Yeşilcami Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda da duvarların ve tel çitlerin yapımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte yetkililerden bilgi aldı.

Mezarlık alanı etrafında taş duvar örülmesi, beton direkli tel çit, mozaik harpuşte ve korkuluk imalatlarının sürdüğünü söyleyen Başkan Alinur Aktaş, daha iyi hizmet için eski binanın yıkılarak yeni bir bina yapılacağını belirtti. Çalışmaları ekim ayında tamamlamayı planlandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelenlere daha sağlıklı ve korunaklı bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Tabi İznik merkez İstanbul Kapı civarında düşündüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bazilikayı görmeye gelen misafirlerin 7/24 alanı gezebilmesi için düşündüğümüz iskele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Planlar Genel Müdürlüğü'nden izin bekliyoruz. İzni çıktığı zaman Eylül ayı gibi imalatına başlamış olacağız. Çalışmalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

İznik'te mezarlıklar yenileniyor
İznik'te mezarlıklar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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