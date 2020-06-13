İznik'te marketlerden sigara çalan kişi tutuklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan kişi tutuklandı.
13.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:06
Bursa'nın İznik ilçesinde, alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, F.D. (40) farklı zamanlarda ilçedeki 3 marketten cebine doldurduğu sigara paketlerini çalarak kaçtı.
Başka bir marketten aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
F.D'nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA