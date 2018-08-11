İznik'te Makilik Alanda Yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Orman İşletme Şefliği'nden 60 kişilik ekip, yangına 8 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, arıcılıkla geçimini sağlayan vatandaşların bölgedeki kovanlarının yandığı ve yaklaşık 50 dönüm makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgeye gelen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu yetkililerden bilgi aldı.