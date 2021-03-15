İznik'te köpeklere kuduz aşısı
15.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:11
Bursa'nın İznik ilçesinde köpeklere kuduz aşısı yapıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde köpeklere kuduz aşısı yapıldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından İznik'in bütün mahallelerinde ve Boyalıca'da sahipli köpeklere her yıl yapılan kuduz aşıları vuruldu. Sahipleri tarafından getirilen köpeklere veterinerler tarafından kuduz aşısı yapıldı. Aşılamanın devam edeceği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı