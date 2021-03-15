İznik'te köpeklere kuduz aşısı
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İznik'te köpeklere kuduz aşısı

15.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:11
İznik'te köpeklere kuduz aşısı

Bursa'nın İznik ilçesinde köpeklere kuduz aşısı yapıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde köpeklere kuduz aşısı yapıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından İznik'in bütün mahallelerinde ve Boyalıca'da sahipli köpeklere her yıl yapılan kuduz aşıları vuruldu. Sahipleri tarafından getirilen köpeklere veterinerler tarafından kuduz aşısı yapıldı. Aşılamanın devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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