İznik'te köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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İznik'te köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

25.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:03

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Lütfü Karagöz (61) idaresindeki plakasız motosiklet, Kılıçaslan Caddesi'nde bir köpeğe çarparak devrildi.

Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İznik'te köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
İznik'te köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
İznik'te köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
İznik'te köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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