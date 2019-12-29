İznik'te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

29.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:44

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.



İznik'te dün gece başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Candarlı, Elmalı ve Hacıosman köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilçede yaşayanlar karın keyfini çıkarmak için hafta sonu yüksek kesimlere akın etti. Karda koşup oynayan çocuklar, kızakla kayarak karın tadını çıkardı. - BURSA

Kaynak: İHA