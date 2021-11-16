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İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, çatkı şeklinde yapılmış, tarihi oda mezar bulundu.

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, çatkı şeklinde yapılmış, tarihi oda mezar bulundu.

İznik'in Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokak'ta devam eden altyapı çalışmasında kazılan çukurda tarihi mezar bulundu. Tarihi mezarın incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kazı alanına gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları durdurdu. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, mezarın bulunduğu alan, şerit ile çevrildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, mezarın çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu ve incelemesi için kurula sunulacağı öğrenildi.

Kuruldan gelen karara göre çalışmalara devam edilip, edilmeyeceği belirlenecek.

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

İZNİK'TE, KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TARİHİ ODA MEZAR BULUNDU

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