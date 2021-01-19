İznik'te kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
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İznik'te kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

19.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:00
İznik'te kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen H.U'nun (17) kullandığı 16 ZU 144 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Sargın'a (52) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Sargın'a ilk müdahaleyi olay yerinden geçen İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aybars Alemdaroğlu yaptı.

112 Acil Servis ekiplerin İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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