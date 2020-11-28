İznik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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İznik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

28.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:42
İznik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltı alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltı alındı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisardere Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı aldı.

Kaçak kazı yapılacak yere operasyon yapan ekipler, A.K, M.E, B.E, Y.K. ve S.B'yi suçüstü yakaladı.

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Operasyonda 1 adet yer tespit cihazı, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela, 1 adet testere ve 2 adet demir şiş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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