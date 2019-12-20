İznik'te kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı
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İznik'te kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 15 kişi yakalandı.

20.12.2019 02:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 02:18
İznik'te kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde kaçak kazı yapan 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye gitti.

Ekipler, 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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