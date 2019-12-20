İznik'te kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 15 kişi yakalandı.
20.12.2019 02:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 02:18
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 15 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye gitti.
Ekipler, 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapan 15 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA