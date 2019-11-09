İznik'te kaçak kazı operasyonu

09.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:08

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define kazısı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde H.U'ya ait evin bahçesinde kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, H.U, Ş.U, Y.Z, E.G, Ö.M, ve K.B, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ile İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, alanda 5 metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit etti.

Kaynak: AA