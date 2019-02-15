İznik'te Kaçak Kazı Operasyonu
Bursa'nın İznik ilçesinde, dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Elbeyli Mahallesi, Su Deposu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, suçüstü yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si tutuklandı.
Serbest bırakılan 8 kişiden 6'sı hakkında adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA