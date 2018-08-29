İznik'te İşyerini Kurşunlayan Kişiler Yakalandı
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İznik'te İşyerini Kurşunlayan Kişiler Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kar maskesiyle bir börekçiyi kurşunlayan zanlı ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İznik'te İşyerini Kurşunlayan Kişiler Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kar maskesiyle bir börekçiyi kurşunlayan zanlı ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde yüzünde kar maskesi bulunan bir kişi tabancayla Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan M.C'ye (39) ait börekçiye 6 el ateş ederek kaçtı.

Sabah iş yerine gelen ve durumu fark eden M.C. olayı polise bildirdi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları incelemelerde olayı A.B'nin (27) gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, A.B. ile ona yardım ettiği iddia edilen E.Ö. (23) ve F.Ç'yi (23) gözaltına aldı.

Zanlılarla iş yeri sahibi arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi.

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