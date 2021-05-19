İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
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İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | 3. Sayfa

İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz belirlenemeyen neden ile yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 6 itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yerinin içinde bulunan traktör küle döndü. İş yeri sahibi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı
İznik'te yangın korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu

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