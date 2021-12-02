Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında İznik-Elbeyli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ş. idaresindeki 16 H 6034 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada karşından gelen Serdar B. idaresindeki 34 HCV 66 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada otomobilde bulunan Zeynep B., Alya B.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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