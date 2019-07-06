İznik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İznik ilçesinde gözaltına alınan 16 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevinden iki ay önce tahliye edildiği belirtilen S.A, bir iş yerinden otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi Sokağı'nda kullandığı motosiklet durdurularak yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tescilsiz olduğu belirlenen motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemine teslim edildi.

Kaynak: AA