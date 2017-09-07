İznik'te Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İznik ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri E.B'yi (16) Topkapı Caddesi'nde gözaltına aldı.



E.B'nin kendisini alması için daha önceden telefonla aradığı ve içinde üç kişinin bulunduğu 26 VY 239 plakalı otomobilin aynı caddede polis ekipleri tarafından önü kesildi. Otomobilde arama yapan ekipler, çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.



Gözaltına alınan Z.Ö, V.Ö, O.Ö. (16) ve E.B. (16) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Hırsızlık suçlarından daha önceden sabıkalarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.