İznik'te "gergedan böceği" görüldü - BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde bulduğu "gergedan böceği" doğaya salındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde bulduğu "gergedan böceği" doğaya salındı.

İlçede yaşayan Fahri Koruk (33), bahçesinde sulama yaptığı sırada çimlerin arasında kahverengi, boynuzlu bir böcek fark etti.

İnternetten araştırma yapan ve bunun "gergedan böceği" olduğunu öğrenen Koruk, böceği doğal yaşamına bıraktı.

Kaynak: AA