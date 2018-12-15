İznik'te Erik Ağaçları Kış Mevsiminde Meyve Verdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, erik ağaçları kış mevsiminde meyve verdi.

İznik-Orhangazi kara yolu Kumbaşı mevkisinde Halil İbrahim Gökbulut'a ait bahçedeki erik ağaçlarının meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Kasım ayında çiçek açınca ilk şaşkınlığını yaşayan bahçe sahibi ve çalışanları, ağaçların bu çiçeklerini dökeceğini düşündü. Çiçekler zamanla çağla ve meyveye dönünce, erik ağaçları ikinci şaşkınlığı yaşattı.

Bahçe sahibi Halil İbrahim Gökbulut, AA muhabirine, bu duruma şimdiye kadar rastlamadıklarını vurgulayarak, "Kışa girerken bu çok alışılagelmiş değil, hayret verici." ifadelerini kullandı.

Bahçedeki çalışanlardan Neşat Alican da "Büyüklerimize sorduğumuzda İznik'te böyle bir şeyin daha önce olmadığını söylediler. Bu sene aynı ağaçtan ikinciye mahsul alıyoruz. Erik papaz eriği, çok tatlı oluyor. Tadı da aynı yaz aylarındaki gibi." dedi.