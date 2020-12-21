İznik'te erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı
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İznik'te erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı

21.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:28
İznik'te erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir meyve bahçesinde bulunan erik ağaçları, aralık ayında çiçek açtı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir meyve bahçesinde bulunan erik ağaçları, aralık ayında çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçenin Eşrefzade Mahallesi'nde bir bahçedeki ağaçların çiçek açtığı görüldü.

Bölge halkından Ali Karaman, "Aralık ayının sonuna geldik. Hava sıcaklığı 18 dereceyi buluyor. Güneşli bir hava var. Bu sıcaklık çiftçi için iyi bir hava değil. Yalancı bahar dediğimiz duruma meyve ağaçları aldandı ve çiçek açtı." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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