İznik'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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İznik'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

16.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:56
İznik'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

'nın ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'dan kiraladıkları otomobille gece yarısı ilçeye gelen 4 zanlı, yolunda polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu.

Araçta 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, D.A. (19), E.A. (19), K.Y. (21) ve B.A'yı (40) gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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