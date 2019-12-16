İznik'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'nın İznik ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
16.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:56
Bursa'nın İznik ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa'dan kiraladıkları otomobille gece yarısı ilçeye gelen 4 zanlı, Adapazarı yolunda polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu.
Araçta 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, D.A. (19), E.A. (19), K.Y. (21) ve B.A'yı (40) gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA