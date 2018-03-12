İznik'te Dükkan Yangını
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İznik'te Dükkan Yangını

İznik ilçesinde, tadilat esnasında elektrik kontağından çıkan yangında 2 dükkanın çatılarında maddi hasar oluştu.

İznik'te Dükkan Yangını

İznik ilçesinde, tadilat esnasında elektrik kontağından çıkan yangında 2 dükkanın çatılarında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eşrefzade Mahallesi Eşrefoğlu Sokak'taki bir pide salonunun tadilatı sırasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı.

Çatıyı kaplayan alevlerin bitişik olan kahvehanenin çatısına sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları vatandaşların yardımıyla tamamlanırken 2 binanın çatısında maddi hasar oluştu.

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