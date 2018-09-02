İznik'te Çini Müzesi Açılacak

Bursa'nın İznik ilçesindeki 1. Murat Hamamı Kültür Merkezinin çini müzesine dönüştürüleceği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik'teki kültürel mirasın ve tarihi mekanların restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Aktaş, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesince ilçeye kazandırılan 1. Murat Hamamı Kültür Merkezinin bundan sonra İznik Çinisi Müzesi olarak faaliyet vereceğini belirterek, "1. Murat Hamamı Kültür Merkezinin çini müzesine dönüşmesi hedefiyle önce fizibilite çalışması yaparak çalışmalara başlayacağız. Mekanın çini müzesi olmasıyla İznik'e artı bir değer katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihi değerlerle İznik'in çinisinin de ön plana çıkarılması gerektiğini dile getiren Aktaş, çininin sahip olduğu özelliklerle ticari olarak gelişime katkı sağlayacağını ve müze çalışmasının da bu noktada doğru bir adım olacağını kaydetti.