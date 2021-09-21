İznik'te bulunan Atatürk heykeli belediye görevlilerince temizlendi - Haberler
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İznik'te bulunan Atatürk heykeli belediye görevlilerince temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İznik'te bulunan Atatürk heykeli belediye görevlilerince temizlendi

Bursa'nın İznik ilçesindeki Atatürk heykeli belediye ekipleri tarafından koruyucu malzeme ile temizlendi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Atatürk heykeli belediye ekipleri tarafından koruyucu malzeme ile temizlendi.

Bursa'da İznik Belediyesi ilçe merkezindeki Atatürk heykelinin yüzeyindeki yoğun korozyonu temizleyerek bakımını yaptı.

Belediyenin çalışmasını taktir eden İznikliler "Atatürk heykelini hep böyle temiz görmek isteriz. İznik Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dediler.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ergün Balaban, "Atatürk heykelinde yapılacak çalışmalar ile ilgili başkanım bizi aradılar. Öncelikle burada bulunan bayrak direği değiştirildi. Şimdi modern bir bayrak direğimiz var. Bugünde Atatürk heykelinin temizliği ve bakımı yapıldı. Kısa süre içerisinde çevre düzenlemesi de yapılacak. Ben bizlerin bu zamana kadar olan taleplerini hiçbir zaman geri çevirmeyen Başkanımız Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür ederim" dedi. - BURSA

İznik'te bulunan Atatürk heykeli belediye görevlilerince temizlendi

İznik'te bulunan Atatürk heykeli belediye görevlilerince temizlendi

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Haber: İznik'te bulunan Atatürk heykeli belediye görevlilerince temizlendi - Haberler
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