İznik'te Bizans ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen oda mezarları bulundu

İznik'te Bizans ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen oda mezarları bulundu İznik'te oda mezarlar keşfedildi Bursa'nın İznik ilçesinde kamulaştırılan zeytinlikte 20'den fazla erken Bizans ve Roma dönemine ait olabileceği düşünülen oda mezarları bulundu.

İznik'te Bizans ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen oda mezarları bulundu

İznik'te oda mezarlar keşfedildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kamulaştırılan zeytinlikte 20'den fazla erken Bizans ve Roma dönemine ait olabileceği düşünülen oda mezarları bulundu.

Bursa'nın UNESCO'ya aday ilçesi İznik'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılan zeytinlik 1 .derece SİT alanı ilan edildi. Önceki gün üzerinde 'kıyamet' mesajı çıkan bir mezar odası keşfedilmişti. İznik Müze Müdürlüğü tarafından devam edilen çalışmalarda yeni mezarlar ortaya çıktı. Sayısı 20'den çok olan oda mezarların üzeri koruma amaçlı özel branda ile kapatıldı. Üzerinde desenler bulunan oda mezarların içerisinden neler çıkacağı önümüzde ki günlerde netleşecek. Mezarların erken Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu öğrenildi.

Alanda çok sayıda oda mezar ve tarihi bulguların çıkması nedeniyle Antik mezarların sergilendiği alan anlamına gelen Nekro Park ilan edileceği öğrenildi. İznik'in adını alan Nicea'nın kraliçenin mezarı ise halen gizemini koruyor.

Önceki gün bulunan mezar taşında şu mesaj yazılıydı: "Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens'in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir, ama kim onu yok ederse kıyamet günü hesap verecektir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU