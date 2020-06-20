İznik'te bir baba ayağı kırılan oğlunu LGS sınavı için okula kadar sırtında taşıdı
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İznik'te bir baba ayağı kırılan oğlunu LGS sınavı için okula kadar sırtında taşıdı

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir lisede hizmetli olarak görev yapan Rahmi Bayır (44), ayağı kırılan oğlunu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava gireceği okula sırtında taşıyarak götürüp getirdi.

İznik'te bir baba ayağı kırılan oğlunu LGS sınavı için okula kadar sırtında taşıdı
20.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:05

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir lisede hizmetli olarak görev yapan Rahmi Bayır (44), ayağı kırılan oğlunu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava gireceği okula sırtında taşıyarak götürüp getirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Talha Bayır'ın (14) sol ayağı kısa süre önce halı saha maçı esnasında kırıldı.

Bir lisede görev yapan Rahmi Bayır (44), ayağı alçıya alınan oğlunu, evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki sınava gireceği İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu'na kadar sırtında taşıdı.

Sınavın ardından oğlunu tekrar sırtına alan baba, onu bu şekilde evlerine getirdi.

Ayağı kırık olduğu için oğlunun sınava gidemeyecek durumda olduğunu anlatan Rahmi Bayır, yaptığı açıklamada, "Onu sınava kendim sırtımda götürmeye karar verdim. Daha iyi yerlere gelmesi için her şekilde onun arkasındayım. Her yere de götürürüm. İnşallah hayırlı bir evlat olsun." dedi.

Kendilerini görenlerin durumdan etkilendiğini anlatan Talha Bayır ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarla bir hafta önce halı sahada futbol oynarken ayağım kırıldı ve ayağımı hastanede alçıya aldılar. LGS sınavı olduğu için beni babam sırtına alıp okula götürdü. Bizi görenler de bu durumu çok beğendi. Örnek bir davranış olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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