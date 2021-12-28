İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir aracın viraj alamayarak duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, bir aracın viraj alamayarak duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

H.A. idaresindeki 11 SF 337 plakalı arazi aracı, Boyacı Mahallesinde seyir halindeyken viraj alamayarak beton duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför H.A.(38) ve araçta bulunun S.C. (24), Z.E.(24), G.K.(24) ve Z.A.(20) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

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AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri

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