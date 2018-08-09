İznik'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
İznik ilçesinde bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı.
İznik ilçesinde bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Yolu'ndaki Şehit Sedat Pelit Parkı'nda karşılaşan Faruk G. (18) ile Erdem B. (19) arasında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine Faruk G, yanında bulunan bıçakla Erdem B'yi yaraladı.
İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem B, ilk müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Faruk G'nin yakalanması için çalışma başlattı.