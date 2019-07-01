İznik'te beyzbol finali heyecanı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve İznik Belediyesi tarafından desteklenen 2019 sezonu softbol 14-16 yaş grubu ve beyzbol +16 yaş grubu final karşılaşmaları, 29-30 Haziran tarihlerinde İznik Stadyumu'nda yapıldı.

İznik Stadyumu'ndaki final mücadeleleri oldukça çekişmeli geçti. Tribünlerde yerlerini alan sporseverler, alkışlarla sporcuları destekledi. İznik'te ilk kez düzenlenen müsabakalarda şampiyon takımlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

KUPALARINI ALDILAR

Softbol 14-16 yaş grubu finalinde, Bursa Softbol SK, Çarşamba Belediyesi Ayyıldız SK, Bursa Alternatif SK ile Fatsa SK mücadele etti. Finalde, Bursa Alternatif SK birinci, Bursa Softbol SK ikinci, Çarşamba Belediyesi Ayyıldız SK üçüncü oldu.

Beyzbol +16 yaş grubu finalinde ise İznik SK-Ankara Kızılcahamam GSİM, Antalya Kemer Sarp SK-Kırıkkale GSK takımları mücadele etti. Birincilik kupasını Antalya Kemer Sarp SK, ikincilik kupasını İznik SK, üçüncülük kupasını ise Ankara Kızılcahamam GSİM aldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, müsabakalara katılan tüm sporcuları kutlarken, İznik SK Beyzbol Takımı'na da ilçe sporuna yeni bir soluk getirdikleri ve İznik'i tanıttıkları için teşekkür etti. Türkiye Ragbi Fedrasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pazan da, beyzbol sporuna yaptıkları destekten dolayı İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür plaketi sundu.

Geçen yıl kurulan İznik SK Beyzbol Takımı'nda İsmail Can, Kenan Acar, Enes Çakar, Ahmet Bayrak, Süleymanhan Güvercin, Utku Ergün, Fatih Büker, Mahmut Çil, Görkem Bal, Yunus Özmen, Emirhan Acar, Süleyman Demir, İsmail Acar ve Murat Çil mücadele ediyor. İznik'ten 8 sporcu, geçen günlerde yapılan seçmelerde beyzbol milli takımına seçildi.

Final karşılaşmalarını, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türkiye Ragbi Fedrasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Ömer Faruk Gümrah, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Osman Balaban, İznikspor Başkanı Tuncay Akın, Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Sorumlusu Orhan Yavaş, Softbol Teknik Kurul Başkanı Nahit Şahin, Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Metin Özpeker ve Beyzbol Teknik Kurul Üyesi Salih Çolak, spor severler ve sporcuların aileleri takip etti.



Kaynak: DHA

- Bursa